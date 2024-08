Upaljen meteo alarm zbog najavljenih nepogoda: Pljuskovi s grmljavinom pogodiće ovaj deo Srbije, a evo kakvo nas vreme očekuje za vikend

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, na severu sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U oblastima južnije od Save i Dunava i nestabilno pa se očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Na teritoriji cele Srbije na snazi je žuti meteo alarm zbog najavljenih vrućina, ali nepogoda i to na zapadu, istoku, jugoistoku, jugozapadu, u Pomoravlju, Šumadiji i na Kosovu i Metohiji. Duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati od 13 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije do 21 stepen u Beogradu, a najviša od 29 do