Karlos Alkaraz izbačen sa US opena! Šok u Njujorku: Teniski svet ostao u neverici zbog senzacije!

Senzacija u Njujorku - španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je već u drugom kolu US opena pošto je od njega u tri seta bolji bio Holanđanin Botik van de Zandšulp (6:1, 7:5, 6:4).

Alkaraz je katastrofalno otvorio meč i delovalo je da će biti počišćen pošto je u prvom setu uzeo samo jedan gem. Probudio se Karlitos u drugom setu, do samog finiša bilo je neizvesno, a onda je Van de Zandšulp osvojio brejk u ključnom trenutku i stigao do 2:0. Do senzacije i pobede karijere Holanđanin je stigao posle drame u setu odluke. Prvi je do brejka došao Van de Zandšulp, ali je Alkaraz uzvratio. Ušlo se u novu dramu gde se bolje snašao Holanđanin, još