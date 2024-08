Danas u Vranju promenljivo oblačno i toplo vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 33 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na severu se očekuju duži sunčani intervali, a u oblastima južnije od Save i Dunava i nestabilno vreme pa se očekuju i lokalni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, severnih pravaca. Najniža temperatura od 14 stepeni na jugoistoku Srbije do 20 u Beogradu, a najviša od 27 do 33 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do petka, 6. septembra, biće pretežno