Ukrajina dobila novog ministra spoljnih poslova: Ko je Andrij Sibiga?

Ukrajinski parlament je danas odobrio imenovanje Andrija Sibige za ministra spoljnih poslova.

On će u okviru velike rekonstrukcije Vlade zameniti Dmitra Kulebu koji je u sredu podneo ostavku. Za imenovanje Sibihe (49) koji je do sada bio drugi čovek Ministarstva spoljnih poslova, glasalo je 258 poslanika, objavljeno je na platformi Telegram. Sibiga, koji je ranije bio prvi zamenik ministra spoljnih poslova, započeo je svoju diplomatsku karijeru 1997. godine i obavljao je različite funkcije u Ministarstvu spoljnih poslova. Od 2003. do 2008. Sibiga je radio