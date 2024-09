Nesreća na Obrenovačkom putu: Sudarila se dva putnička automobila, u udesu učestvovao i autobus - ima povređenih

Saobraćajna nesreća dogodila se ispod nadvožnjaka na Obrenovačkom putu gde su se sudarila dva putnička automobila nakon čega je jedan od njih udario u gradski autobus broj 551, koji saobraća na ovoj trasi, nezvanično saznaje Euronews Srbija.

Kako dalje nezvanično saznajemo, prema poslednjim informacijama, u ovoj nesreći ima povređenih, od kojih je pet osoba iz putničkog automobila dok je jedna putnik gradskog autobusa. Ekipe su i dalje na terenu. Nesreća se dogodila oko 17.00 časova. Podsetimo, ovo nije prva saobraćajna nesreća danas. U sudaru