Vučić sa Dodikom na Zvorničkom jezeru: Da sačuvamo naše reke i jezera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas na Zvorničkom jezeru sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i rekao da je sa njim razgovarao o budućim planovima i projektima koji će dodatno povezati ljude sa obe strane Drine. "Voda je izvor života.

Drina je izvor života za sve one koji žive u njenoj blizini. Zato je naš posao da sačuvamo i očistimo naše reke i naša jezera. Na Zvorničkom jezeru imaćemo mnogo posla i moraćemo da kupimo mnogo novih mašina da bismo jezero uspešno očistili. To je naš zadatak i naša obaveza", naveo je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav. Vučić se sa Dodikom čamcem provozao po Zvorničkom jezeru. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić