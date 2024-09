Dejan Ilić: Vojni rok besmislen, najbolje da Kosovo bude nezavisno (video)

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je juče u Gučevu da je sa predstavnicima vojske razgovarao o vraćanju redovnog vojnog roka koji bi za muškarce trajao 75 dana, dok bi za žene bio dobrovoljan, kao i da bi mogao da bude uveden za oko godinu dana.

Dejan Ilić, kolumnista „Peščanika“ rekao je gostujući na N1 da bi vreme provedeno u vojsci „deci bilo oteto“. - Deluje mi potpuno nestvarno da ta deca i njihovi roditelji, da će se pomiriti s tim, pa makar to bilo i tih 75 dana, da će neko tih 75 dana uzeti tu decu i raditi s njima nešto, a da će svi, apsolutno svi, počevši od te dece pa do roditelja, i onih koji će sa tom decom nešto raditi znati da je to besmisleno. Šta je to dva-tri meseca života neke dece, pa