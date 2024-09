Deco, jeste li jedva ustali Predsednik sa đacima iz škole u Brezjaku, obradovao ih lepim vestima, a onda počastio uštipcima video

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je jutros đake škole u Brezjaku i najavio da će poslati četiri interaktivne table za Brezjak, Nedeljice i Korenitu. "Već naredne nedelje poslaćemo četiri interaktivne table za Brezjak, Nedeljice i Korenitu.

Poslaćemo i nove kompjutere i tablet računare. Ipak, najvažnije za decu je to što ćemo im urediti učionice i napraviti nove toalete. U Koreniti krećemo sa izgradnjom nove fiskulturne sale", napisao je predsednik na Instagramu.