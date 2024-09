Stiže jače pogoršanje vremena i osveženje: Od ovog datuma moglo bi da bude i hladnije od proseka

Pretežno sunčano, a promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima biće sutra ponegde u Banatu, na istoku zemlje i u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Braničevu pojačan jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. U nedelju se očekuje pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme, sa temperaturama od 30 do 35 stepeni. U nedelju i ponedeljak u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvaće umeren i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar, odnosno košava. Marko Čubrilo, meteorolog amater, čije prognoze prati ceo region,