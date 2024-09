Turneja Vučića po Podrinju: Vožnja sa Dodikom, pio omiljeni jogurt – a o litijumu ni reč

Vožnja Drinom, ručak na Zvorničkom jezeru, poseta gradilištima i mlekarama - tako je izgledao treći dan predsenika Srbije Aleksandra Vučića u Podrinju.

Reporter N1 iz Loznice rekao je da je boravak predsednika u Podrinju najavljen kao deo kampanje nacionalne rasprave o rudniku litijuma. Međutim, do sada u ova tri dana, kako je naveo, reklo bi se da je to u stvari udžbenička, marketinška, politička kampanja, onako kako se to u stvari radi uglavnom u predizborno vreme. Sa Zvorničkog jezera, čamcem su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas bio njegov