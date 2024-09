Ovo je svima promaklo nakon ulaska u elitu 8: Prvi susret Miljane i Ane Nikolić posle promene pola: Kulićeva se krstila, a onda je usledio hit odgovor

Sinoć je počela nova sezona rijalitija "Elita 8". Među učesnicima našli su se Ana Nikolić, njen dečko Stefan, kao i Miljana Kulić.

Susret Kulićeve i Ane prepričavaće se. "To je od Rade Vasić sin, oni Mika i Giba... On je sad ona, promenio je pol" objašnjavao je Milan Milošević Miljani Kulić koja je bila zbunjena. "Ovo je njen dečko", dodao je Milan. "Je l' moguće to", pitala se Miljana. "Obe sestre su promenile pol, sada su Ana i Ivana", nastavio je voditelj. "Da, čula sam to", rekla je Kulićeva. "I ona je sad žensko, i lična karta i sve", objasnio je voditelj. "Sve si promenila", rekla je