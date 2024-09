Susret miljane i gibe nakon što Je promenio pol! Kulićka se krstila, nije verovala da je Vasić sad žensko, usledio hit odgovor

Sinoć je počela nova sezona rijalitija " Elita 8".

Među učesnicima našli su se Ana Nikolić, njen dečko Stefan, kao i Miljana Kulić. - To je od Rade Vasić sin, oni Mika i Giba... On je sad ona, promenio je pol - objašnjavao je Milan Milošević Miljani Kulić koja je bila zbunjena. - Ovo je njen dečko - dodao je Milan. ali kad je luda Miksi ostala frapirana nmg shsdshd pic.twitter.com/255EWxZZ8X — OzenjenaDrolja (@TvogDruga) September 8, 2024 - Je l' moguće to? - pitala se Miljana. - Obe sestre su promenile pol, sada