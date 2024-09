"Zašto?!" Tramp besan na Putina: To što je uradio me je mnogo uvredilo!"

Bivši američki predsednik i republikanski predsednički kandidat Donald Tramp izjavio je danas da je "duboko uvređen" zbog toga što je ruski predsednik Vladimir Putin podržao demokratskog predsedničkog kandidata Kamalu Haris.

" Podržao je Kamalu Haris. To me je jako uvredilo. Pitam se zašto je podržao Kamalu. Ne, on je šahista", rekao je Tramp pristalicama na skupu u američkoj državi Viskonsin, preneo je američki portal Hil. Bivši američki predsednik je naveo i da je Putin svoju podršku Haris izgovorio sa osmehom. - Da li treba da budem uznemiren zbog ovoga? Ne? - rekao je Donald Tramp. On je još jednom izrazio uverenje da se ukrajinski sukob ne bi dogodio da je on bio predsednik SAD.