Tramp "duboko uvređen" zbog toga što je Putin podržao Kamalu Haris: "Pitam se zašto..."

Preporučujemo

Bivši američki predsednik i republikanski predsednički kandidat Donald Tramp izjavio je danas da je "duboko uvređen" zbog toga što je ruski predsednik Vladimir Putin podržao demokratskog predsedničkog kandidata Kamalu Haris. "Podržao je Kamalu. To me je jako uvredilo. Pitam se zašto je podržao Kamalu. Ne, on je šahista", rekao je Tramp pristalicama na skupu u američkoj državi Viskonsin, preneo je američki portal Hil. Bivši američki predsednik je naveo i da je Putin