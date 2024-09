Ovo je snimak koji je danas nastao na autoputu Miloš Veliki Zbog poteza vozača ljudi ne veruju svojim očima (video)

Tokom popodnevnih sati na auto-putu Miloš Veliki u smeru od Čačka ka Beogradu u mestu Ručiči, došlo je do incidenta kada se zapalio automobil BMW.

Vozač je auto koji se pretvorio u buktinju parkirao u zaustavnoj traci. - Ogroman je plamen, guta ceo automobil. Plamen se širi i na auto-put, ali to ostale vozače ne sprečava da jure i prelaze preko vatre. Niko od vozača nije stao da vidi da li može da pomogne vozaču. Čekaju se vatrogasci - kaže za RINU jedan od očevidaca. View this post on Instagram A post shared by Regionalna informativna novinska agencija (RINA) (@_rina.rs) Očekuje se dolazak vatrogasnih ekipa,