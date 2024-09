Izgoreo BMW na auto-putu "Miloš Veliki" u Gornjem Milanovcu: "Auto gori, niko ne staje da mi doda aparat"

Na auto-putu "Miloš Veliki" u mestu Ručići u Gornjem Milanovcu, u pravcu ka Čačku, zapalio se automobil marke BMW.

Kako iz zapaljenog automobila cure zapaljive tečnosti, vatra se iz zaustavne trake u kojoj se automobil nalazi, vatra se proširila na kolovozne trake, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. "Videli smo od kuće crni dim na autoputu. Došli smo da vidimo šta se dešava. Auto gori, niko ne staje da mi doda aparat. Zvali smo vatrogasce", kaže meštanin Milorad Žižović.