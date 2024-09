Dogovoreno: Srbija će u Kinu izvoziti rakiju, tartufe i supu

Ministarka privrede Adrijana Mesarović ocenila je u Sjamenu da je Kineski međunarodni sajam investicija i trgovine (CIFIT) velika šansa za Srbiju.

Mesarović je naglasila da to potvrđuju i već potpisani sporazumi vredni pola miliona evra. "Do kraja nedelje ćemo imati puno sastanaka i van sajma i očekujem dosta konkretnih dogovora", rekla je Mesarović koja je sa čelnicima provincije Fuđien i zvaničnicima Ministarstva trgovine svečano danas otvorila Nacionalni paviljon Srbije na CIFIT, prestižnoj sajamskoj manifestaciji. "Danas su potpisani prvi ugovori između srpskih i kineskih kompanija, to je svakako srećan