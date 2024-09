Sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 34 stepena

NOVI SAD - U Srbiji će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti pretežno sunčano i veoma toplo uz vetar, s temperaturom do 34 stepena.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći košava u daljem pojačanju. Najniža temperatura od 14 u Požegi do 23 stepena u Vršcu, a najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 19 do 22, a najviša oko 34 stepena. Prema izgledima za narednih sedam dana, u Srbiji se očekuje svežije vreme, pa će temperature