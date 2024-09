Sunčano i toplo, temperatura i dalje iznad 30 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 8. septembar 2024. godine u Srbiji će biti sunčano, a duvaće košava.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći košava u daljem pojačanju. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, a najviša od 30 do 34. U Beogradu sunčano i veoma toplo, do 34 stepena. Od ponedeljka jače osveženje stiže sa severozapada.