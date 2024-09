Vučić: Čeka nas težak posao sa Rio Tintom, problemi sa situacijom na KiM

Preporučujemo

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je danas da Srbiju sa Rio Tintom očekuje težak posao. "Mi ćemo nastaviti da radimo. Ako imate ozbiljnu argumentaciju, to može, a ljudi su mogli da vide ima li ili nema ozbiljne argumentacije. Težak posao naš čeka sa Rio Tintom. Čeka nas mnogo, mnogo, mnogo obaranja ruku sa njima, a da li će i kako to sve ići, videćemo u narednih dve godine. Pa polako. Nisam ja tu da poverujem ili ne verujem. Ne interesuje me to", rekao je Vučić