Dadilja koja je godinama čuvala dečaka ubicu ispričala jeziv detalj: Otac se odmah javio za reč

Dadilja dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" svedočila je na današnjem suđenju njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović u krivičnom postupku koji se vodi protiv njih. Ona je na suđenju ispričala da je dečaka ubicu čuvala od kada je bio beba.

Prema saznanjima "Blica", ona je ponovila da je dečaka ubicu čuvala od 11. meseca. "Ona je videla jednom prilikom da je na internetu čitao i istraživao kalibre pištolja", kaže izvor "Blica". Kako smo pisali, dadilja maloletnog dečaka ubice je odmah nakon saslušanja napustila zgradu suda. Inače, kako saznaje "Blic", nakon svedočenja dadilje za reč se javio Vladimir Kecmanović. "On se žalio na to što ih mediji "razvlače" godinu i po dana. Na to su reagovale porodice