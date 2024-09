Gastoz ušao u "Elitu 8": Trese se sav: "Lele, gde sam došao!", otkrio odmah šta jedva čeka (video)

Nenad Marinković Gastoz ušao je večeras u rijaliti "Zadruga 8 - Elita", a njegov ulazak iznenadio je mnoge.

- Pukao me adrenalin! Klecaju mi noge! Jedva čekam da se družim sa normalnim ljudima ovde (smeh) - kazao je Gastoz u studiju voditeljki Dušici Jakovljević. Došao je večeras na poznato imanje u Šimanovcima kao poslednji, osmi takmičar koji ide u Kuću odabranih. - Lele, gde sam došao! Ljudi znaju da sam imao buran period, nije tajna... - dodao je Marinković po ulasku u "Elitu 8". - Bio sam u zatvoru na Tajlandu, to je poznato. To je trajalo preko 70 dana, užas...