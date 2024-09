RHMZ upozorava: U narednih 48 sati oprez zbog obilnih padavina u pojedinim delovima Srbije

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da u narednih 48 sati građani treba da budu oprezni zbog obilnih padavina koje će biti u pojedinim delovima Srbije.

RHMZ izdao je crveni (najviši) stepen upozorenja za područje jugosistočne Srbije, gde se od utorka ukutru do srede pre podne očekuje prosečno od 30 do 60 , a lokalno 100 mm kiše za 24 do 36 časa. „Sa nailaskom frontalnog sistema sa zapada regiona i sa Jadrana, kiša je već počela da pada u pojedinim delovima Vojvodine i u Podrinju, a tokom popodneva i večeri padavine će se intenzivirati, pa u pograničnom delu sa Hrvatskom, BiH i Crnom Gorom može pasti i više od 30