Vučić sa sekretarom KP Kine za provinciju Šandong

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa sekretarom KP Kine za provinciju Šandong Lin Vuom, sa kojim je razgovarao o projektima brzih saobraćajnica.

Vučić je istakao da je Srbija zadovoljna radom kineskih kompanija i da one značajno podižu infrastrukturne standarde Srbije. Takođe je rekao i da Srbija ima veliki potencijal za saradnju sa provincijom Šandong, i izrazio zahvalnost kineskom predsedniku Si Đinpingu jer je on podigao odnose Srbije i Kine na strateški nivo, napisao je Vučić na Instagramu.