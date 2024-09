Vesić: Izdaćemo dozvolu za rušenje Starog savskog mosta kada se ispune svi zakonski uslovi

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će to Ministarstvo izdati dozvolu za rušenje Starog savskog mosta u Beogradu i izgradnju novog kada budu ispunjeni svi zakonski uslovi, odnosno kada tom Ministarstvu bude predata sva dokumentacija.

Vesić je novinarima, prilikom obilaska gradilišta autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, da od Ministarstva ne zavisi kada će do uklanjanja mosta doći, kao i da pre toga Grad Beograd mora da uradi pripremu izmeštanja saobraćaja. „Kada nam se budu obratili i kada sve bude spremno, mi ćemo dozvolu izdati, ali ne mogu da kažem kada će početi izmeštanje, jer to nije odluka koja se donosi u samom Ministarstvu“, rekao je on, odgovarajući na pitanje da li bi do uklanjanja