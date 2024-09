„Đoković je majstor u tempiranju forme – Zverev je najveće razočaranje na US Openu“

: Aleksandar Zverev i dalje nema osvojenu grend slem titulu, iako su ga mnogi videli kao jednog od favorita na US Openu ove godine.

Plasirao se nemački teniser u četvrtfinale US Opena, dogurao je do drugog mesta na ATP listi, ali to je više zbog loših rezultata Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića. Nije uspeo Đoković da odbrani titulu u Njujorku, pa je izgubio veliki broj bodova, Alkaraz je poražen već u drugoj rundi, pa se Zverevu „otvorio žreb“ i mnogi su videli to kao njegovu veliku šansu da se domogne grend slem trofeja. Međutim, bolji od Zvereva u četvrtfinalu bio je Tejlor Fric, koji je