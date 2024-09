Danas Sineru može da se sruši ceo život - ponovo

Iako je utisak da je doping skandal iza Janika Sinera, to nije u potpunosti tačno. Barem ne do kraja tekućeg dana.

Šta je po sredi? Naime, Svetska antidoping agencija (WADA) ima do kraja ponedeljka, 9. septembra da priloži žalbu Sudu za sportsku artbitražu (CAS) u Lozani na presudu Sineru. Italijan je, podsetimo, dvaput bio pozitivan na doping testu na zabranjenu supstancu klostebol, ali su mu suspenzije u oba navrata maltene momentalno ukinute. Samo dan nakon osvajanja US opena, prvi teniser sveta moraće da strepi, barem do kraja dana, jer WADA, pa tako i Italijanska