Pretežno oblačno uz kišu, ali stiže razvedravanje – Temperaturni skok već u četvrtak!

Ipak, u Bačkoj, Sremu, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i bez kiše.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Temperature će se kretati od 11 do 16 °C ujutro, a najviša dnevna biće između 20 i 26 °C. Prognoza za Niš (11.09.2024.) U Nišu se očekuje pretežno oblačno vreme sa povremenim padavinama. Tokom popodneva kiša će prestati, a uveče se očekuje razvedravanje. Vetar će biti slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko 15 °C, dok će najviša dnevna iznositi oko 21 °C. Izgledi vremena za Srbiju do 18.09.2024.