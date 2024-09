Gnjot za Insajder o odluci Apelacionog suda: Kompromisno rešenje koje odgovara svima osim meni, ja sam i dalje zatvorenik

S jedne strane, to je dobro - ne izručuju me sada. S druge strane, ne daju mi ​​slobodu, drže me kao kriminalca u kućnom zatvoru, a nisam kriv ni za šta što je zapravo potvrdio Apelacioni sud, kaže za Insajder Andrej Gnjot, beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktiviste nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo odluku Višeg suda o njegovom izručenju Minsku i vratio slučaj na ponovno odlučivanje.

Rešenje Apelacionog suda je, kako se navodi, doneto na ročištu 27. avgusta , a objavljeno na sajtu tog suda 11. septembra. Kako navodi Apelacioni sud, prvostepena odluka Višeg suda u Beogradu o Gnjotovom izručenju doneta je 'na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz kojeg je proistekla i bitna povreda odredaba krivičnog postupka'. Takva odluka, iako je doneta na osnovu žalbi Gnjotovih branilaca, po njegovoj oceni znači da je i dalje zatvorenik. “Drže me