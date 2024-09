Vučić sa izraelskim predsednikom: Dobri odnosi, srpski narod uvek bio uz jevrejski

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, posle sastanka sa šefom izraelske države Isakom Hercogom, da Srbija i Izrael imaju vrlo dobre odnose i da su razgovarali o situaciji na Kosovu i u Izraelu, prenosi N1.

Vučić je rekao da se kvalitet odnosa uvek vidi u teškim trenucima. „Srpski narod je uvek bio uz jevrejski – za vreme Drugog svetskog rata, pre Drugog svetskog rata i danas, kada to nije nimalo jednostavno“, izjavio je Vučić. On je dodao da je ponosan što u Srbiji ne postoje nikakvi izlivi antisemitizma, što se jevrejska zajednica oseća dobro i sigurno i što mnogi umetnici i sportisti koji nastupaju u Srbiji osećaju da im je to druga kuća. Vučić je naveo da je tema