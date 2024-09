Debatu Haris-Tramp gledalo više od 67 miliona ljudi

Procenjuje se da je 67,1 milion ljudi bilo u TV publici tokom predsedničke debate u utorak između Kamale Haris i Donalda Trampa, što je naglo povećanje u odnosu na debatu u junu koja je na kraju dovela do izlaska predsednika Džoa Bajdena iz trke.

Debatu je vodio ABC njuz, ali je prikazivana na 17 mreža, saopštila je kompanija Nielsen. Debatu Tramp-Bajden u junu videlo je 51,3 miliona ljudi. Broj od utorka bio je manji od rekordne TV gledanosti za predsedničku debatu: 84 miliona ljudi videlo je prvo sučeljavanje Trampa i Hilari Klinton 2016. Prva debata između Bajdena i Trampa 2020. dostigla je 73,1 milion ljudi. Embed share Predsednička debata Kamale Haris i Donalda Trampa Embed share The code has been