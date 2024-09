Ozbiljno upozorenje Putina: Upotreba zapadnog oružja dugog dometa značiće da su zemlje NATO i SAD u ratu sa Rusijom!

Upotreba zapadnog oružja dugog dometa protiv Rusije značiće direktno učešće zemalja NATO-a u konfliktu u Ukrajini, saopštio je ruski predsednik Vladimir Putin. „Ako ova odluka bude doneta, to će značiti direktno učešće zemalja NATO-a, SAD i evropskih zemalja u rat u Ukrajini.

To je njihovo direktno učešće. I to, naravno, bitno menja samu suštinu, samu prirodu sukoba. To će značiti da su zemlje NATO-a, SAD i evropske zemlje u ratu sa Rusijom. A ako je to tako, onda ćemo doneti odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene", istakao je Putin. Odnosno, ako rat na teritoriji Ukrajine budu pomerali na istok, tu se neće zaustaviti – doći će i na red.