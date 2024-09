Severna Koreja objavila fotografije posete Kim Džong Una nuklearnom postrojenju na tajnoj lokaciji

Beta pre 46 minuta

Severnokorejski mediji objavili su fotografije Kim Džong Una u poseti postrojenju u kom se obogaćuje uranijum za nuklearno oružje i tako pružili redak uvid u nuklearni program te zemlje. On je tokom posete Institutu za nuklearno oružje i proizvodnoj bazi nuklearnih materijala za oružje pozvao da se ulože intenzivniji napori u, kako je navedeno, "eksponencijalno" povećanje količine nuklearnog oružja. Iz fotografija nije jasno da li je reč o glavnom severnokorejskom nuklearnom kompleksu Jongbjon na severu zemlje, ali je to prvi put da Pjongjang obelodani postrojenja za obogaćivanje uranijuma otkako su 2010. pokazali Jungbjon gostujućim američkim naučnicima. Iako je to verovatno pokušaj da se izvrši pritisak na SAD i njihove saveznike, slike mogu pružiti zainteresovanima vredan izvor informacija za procenu količine nuklearnih sastojaka koje je Severna Koreja proizvela. {image2}

Korejska centralna novinska agencija (KCNA) je izvestila da je Kim obišao kontrolnu sobu baze za obogaćivanje uranijuma i gradilište, jer je u planu da se prošire kapaciteti za proizvodnju nuklearnog oružja. Međutim ne navode kada je bio u poseti i o kojoj tačno lokaciji je reč. Kim je, dodaje agencija, naglasio potrebu da se dodatno poveća broj centrifuga kako bi se "eksponencijalno povećalo nuklearno oružje za samoodbranu". Kim je rekao da su Severnoj Koreji potrebne veće sposobnosti odbrane i preventivnog napada jer su "nuklearne pretnje protiv Severne Koreje snaga predvođenih američkim imperijalistima postale otvorenije i prešle su crvenu liniju", navodi KCNA. Ministarstvo za ujedinjenje Južne Koreje saopštilo je da oštro osuđuje severnokorejsko pokazivanje postrojenja za obogaćivanje uranijuma i Kimove navode da će povećati nuklearne kapacitete svoje zemlje.

U saopštenju ministarstva se navodi da je rad Pjongjanga na nuklearnom oružju uprkos zabranama Ujedinjenih nacija "ilegalan" i predstavlja ozbiljnu pretnju međunarodnom miru. Takođe se dodaje da "Severna Koreja mora da shvati da svojim nuklearnim programom ne može ništa da dobije".

(Beta, 13.09.2024)