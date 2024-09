Detaljan spisak izmena u javnom prevozu: Trase autobusa, tramvaja i trolejbusa biće izmenjene u Beogradu večeras i sutra ujutru

: U Beogradu će u petak, 13. septembra od 18.00 do 20.00 i u subotu, 14. septembra, od 7.00 do 14.00 biti izmenjene linije javnog prevoza.

Iz Sekretarijata za javni prevoz je saopšteno da će do toga doći jer će ispred Narodne skupštine biti, u petak, održana generalna proba, a u subotu promocije kadeta Vojne akademije. Tramvaji sa linije 6 će saobraćati do Trga Slavija umesto do Tašmajdana, a sa linija 7 i 12 će saobraćati preko Trga Slavija umesto Resavskom ulicom, dodaje se. Vozila sa trolejbuskih linija 40 i 41 se u petak od 18.00, povlače u garažu i neće saobraćati do subote, 14. septembra do