Počela ‘Globalna diplomatska kampanja Srbije za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji’

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je saopštilo da je "Globalna diplomatska kampanja Srbije za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji" danas počela sastankom ministra spoljnih poslova Marka Đurić s ambasadorima država Evropske unije.

On ih je informisao o kršenjima prava srpskog naroda na Kosovu i o potezima koje će Srbija zbog toga preduzeti.

"Globalna diplomatska kampanja Srbije za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, za spas i opstanak i našeg naroda i dijaloga, kao instrumenta opstanka našeg naroda, počela je danas", izjavio je Đurić posle sastanka.Po njegovim rečima, cilj mera koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio na konferenciji za štampu u Beogradu u petak, jeste "zaštita Srba na Kosovu i Metohiji, očuvanje dijaloga kao ključnog instrumenta za normalizaciju stanja na terenu, uklanjanje katastrofalnih posledica delovanja (premijera Kosova) Aljbina Kurtija koji je zgazio kolektivna ljudska, politička i ekonomska prava Srba, i olakšavanje našem narodu da opstane u južnoj pokrajini".

"Posebna sednica vlade Srbije o Kosovu i Metohiji danas ima za cilj da što pre ove mere uđu u narod, da što pre još materijalne podrške dođe do ljudi na Kosovu i Metohiji, da se pokrene zakonodavni proces za posebno tužilaštvo koje će goniti i kazniti konačno one Kurtijeve saradnike koji su na Kosovu i Metohiji bili uključeni u torturu, u mučenja, u teške zloupotrebe, da ih izloži krivičnoj odgovornosti u skladu sa međunarodnim pravom, u skladu sa principom komplementarnosti", objasnio je Đurić.

Đurić je ukazao da će Srbija "goniti sve one koji su mučili i zlostavljali Srbe, ali i one koji su im u tome pomagali, bez obzira da li su to Albanci ili Srbi, pošto je, nažalost, bilo i takvih".

"Mislim da su, uz sve teške i loše vesti koje dolaze već mesecima i godinama sa Kosova i Metohije, ova odluka i ove mere predsednika Vučića i Vlade Srbije jedna konačno dobra vest za Srbe", zaključio je ministar.

