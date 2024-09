(Mapa) ciklon BORIS stiže u Srbiju! U Hrvatskoj je napravio haos, a ovaj deo naše zemlje biće u njegovom oku: Oglasio se i RHMZ, spremite se za oluju i nevreme

Ciklon Boris već nekoliko dana hara Evropom, a meteorolog Ivan Ristić upravo je objavio upozorenje da sutra dolazi u Srbiju! Ovaj ciklon doneo je ogromnu štetu i komšijama Hrvatima, gde su sa jedne strane zemlje zabeležene pijavice, a sa druge sneg. Na najvećem udaru ciklona Boris naći će se Poljska, Češka, Slovačka, Austrija i Hrvatska, a značajne padavine se očekuju i u Srbiji na koje je naš Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) već upozorio.

Meteorolog Ivan Ristić objavio je upozorenje na svom Fejsbuk profilu u kom je naveo da ozloglašeni ciklon sutra dolazi u Srbiju. "UPOZORENJE!!! Sutra ciklon BORIS dolazi kod nas, Vojvodina će biti u njegovom oku to jest centru. Biće vetrovito i kišovito. Udare vetra je teško proceniti sada trenutno jer su u oku ciklona nešto slabiji nego na periferiji", napisao je Ristić. On je podelio i mape na kojima se vidi nešto drugačije kretanje kiše nego što je to inače