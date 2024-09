Aleksandar Vučić o listama čekanja u zdravstvu: Čeka 68.586 pacijenata to je sramota za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su liste čekanja, na kojima je 68.586 pacijenata, sramota za Srbiju i da je država rešila da pokuša da taj problem locira, prizna i krene da rešava.

Već za dve ili tri nedelje neće biti lista čekanja za skenere, a odmah ćemo zatim to da uradimo sa magnetnom rezonancom. Gledaćemo da za godinu dana imamo manje od 5.000 ili 10.000 ljudi na listama čekanja, da ono što je višedecenijski problem rešimo, rekao je Vučić. On je naveo da se za operaciju kuka i kolena čeka i do devet godina i da su ljudi umrli, a da nisu dočekali da budu operisani. Vučić je izjavio da je svestan da će biti mnogo protivljenja, ali da će