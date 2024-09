U Evropu stiže nevreme, pada i prvi sneg

BON - Olujne kiše pogodiće narednih dana delove Nemačke, Poljske, Austrije, Slovenije i Češke, gde su u toku pripreme za moguće poplave, a na većim nadmorskim visinama već je pao i prvi sneg.

Pogođeno područje prostire se na nekoliko zemalja - od istočnih Alpa i Jadrana do jugozapadne Poljske, a do nedelje uveče na tom području očekuje se između 50 i 100 litara padavina po kvadratnom metru, prenosi danas Dojče vele. Od jugoistoka Bavarske preko severne Austrije, Češke i zapada Slovačke do južne Poljske, u pojedinim oblastima je moguće čak i 100 do 350 litara kiše po kvadratnom metru. Nemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da će jug i istok Bavarske