Snažni ciklon sve jače udara na Srbiju: Kiša i pljuskovi do kraja dana očekuju ove predele, evo gde će grmeti

Preporučujemo

Sve više jača uticaj ciklona na Srbiju, a njegov centar preko Panonske nizije stići će i do severozapada Srbije. Vreme u Srbiji pravo je jesenje. Trenutne temperature kreću se od 11°C na severu do 17 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu je 13°C. Kopaonik meri samo 5 stepeni. Pre samo 10 dana temperatue su bile do 38 stepeni, a do pre dva dana 30. Dakle, usledio je pad za 20 stepeni i to usled prodora polarnog vazduha. Nakon što je dugo Srbija bila među najtoplijim,