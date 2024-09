Starović: Neke od mera za Kosovo već početkom novembra

"Mi imamo jasne zahteve koji su upućini međunarodnoj zajednici, koji su veoma dobro utemeljeni i obrazloženi i koji podrazumevaju vraćanje na 'status quo ante', dakle na vreme pre nego što je sprovođenjem svojih jednostranih mera Aljbin Kurti srušio i oborio Briselski sporazum", rekao je Starović, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Kako je rekao, taj paket mera, koji je Vlada juče usvojila na sednici, ima političko-pravosudno dimenziju, ali i onu socijalno-ekonomsku.

On je za RTS naveo da je čitav niz resora dobio jasne zadatke sa konkretnim merama koje taj socijalno-ekonomski paket obuhvata.

"Govorimo o pomoći od 20.000 dinara za 5.000 socijalno ugroženih pojedinaca, odnosno porodica na Kosovu i Metohiji, kao i pune zarade od 60.000 dinara za dodatnih 300 nezaposlenih lica", rekao je Starović.

Rekao je da će svi đaci na prostoru Kosova i Metohije, dobiti besplatne pakete udžbenika u vrednosti od 20.000 dinara i da uz to uvode i užinski dodatak, "što znači da će svako dete u predškološkoj ustanovi, u osnovnoj ili srednjoj škole, dobiti dodatak u vrednosti od 5.000 dinara".

"Mi gradimo potpuno dva nova vrtića u Kosovskom pomoravlju, radimo rekonstrukciju, adaptaciju i nadogradnju čitavog niza vrtića, gradnju jedne sportske hale, više sportskih terena, etnosela kod manastira Draganac i ovo nije kraj spiska", rekao je Starović.

Neke od mera će, kako je naveo, krenuti da se primenjuju već početkom novembra, neke početkom decembra, dok će za neke morati da se sačeka prvi januar.

Ocenio je da je tim paketom obuhvaćeno i zapošljavanje stotinu zdravstvenih radnika, dodatno ulaganje u KBC Kosovska Mitrovica, zatim podsticaji za nabavku mašina i opreme mikro i malim preduzećima, dodatni podsticaji i pomoć poljoprivrednicima za nabavku mašina i opreme, ali i stočnog fonda.

Starović je dodao da će biti formirane i mobilne pisarnice na izdvojenim punktovima veoma blizu administrativne linije "kao što imamo već i mobilne ispostave banke i poštanske štedionice".

"To je rešenje koje nije idealno, ali je praktično moguće u ovim postojećim okolnostima kako bi naši sunarodnici mogli da rešavaju sve one administrativne poslove koje su do sada radili u centrima lokalnih samuprava", rekao je Starović.