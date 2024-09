Zbog radova na sanaciji havarije, bez vode će do sutra (17. septembra), do 17 sati, biti Futoški put – od Ulice Bate Brkića do Bulevara kneza Miloša. Iz "Vodovoda" napominju da će cisterna sa pijaćom vodom biti postavljena u Ulici Stevana Hladnog u krugu Satelitske pijace i da postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.