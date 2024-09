Sednica Skupštine Beograda, odbornička pitanja, rebalans budžeta

Sednica Skupštine grada Beograda počela je danas oko 10 časova, a jedna od tačaka dnevnog reda je rebalans gradskog budžeta. Pred odbornicima je i Predlog programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za ovu godinu, Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalans programa poslovanja pojedinih javnih preduzeća. Odbornici će raspravljati i o jednom broju predloga planova detaljne i generalne regulacije od značaja za razvoj Beograda. Na dnevnom

Miloš Pavlović je rekao da Narodni pokret Srbije (NPS) neće glasati za rebalans budžeta jer on nije razvojni i nije projektovan prema potrebama građana, već prema potrebama kapitala. On je dodao da se budžetom prihodi ne povećavaju, već se uvećavaju samo rashodi, za koje kaže da se kasnje "veštački peglaju". Glumac Nenad Hadži Maričić, odbornik pokreta Kreni-promeni zatražio je veća izdvajanja iz budžeta za kulturu. On je istakao da, kada se uzme u obzir inflacija,