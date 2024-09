Težak udes u Novom Pazaru: Dve osobe povređene (video)

Večeras oko ponoći došlo je do teške saobraćajne nezgode u ulici Rifata Burdžovića u Novom Pazaru, u kojoj su dve osobe povređene, prenosi indeksonline.rs.

Prema prvim informacijama, uzrok udesa je najverovatnije neprilagođena brzina vožnje. Srećom, nije bilo smrtno stradalih niti teže povređenih osoba. Nezgoda se dogodila u blizini Velikog groblja, kada je vozilo marke *Golf*, novopazarskih registracija, udarilo automobil *BMW* serije 1, tutinskih tablica. Od siline udara, *Golf* se prevrnuo na krov, dok je *BMW* probio ogradu groblja i tu