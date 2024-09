Na severu sunce, na jugu pljuskovi: Evo kakvo nas vreme očekuje danas u Srbiji, narednih dana sledi preokret

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno.

Kiša i lokalni pljuskovi očekuju se uglavnom na jugu i jugozapadu Srbije, dok će u ostalim predelima biti retka pojava. Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju pojačan, istočni. Najniža temperatura biće od 8 do 13, najviša od 17 na jugu i jugozapadu Srbije do 24 stepena Celzijusa na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini. U Beogradu se ujutro u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajna magla. U toku dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim