Stižu pljuskovi! RHMZ objavio novo upozorenje: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru, samo jedan predeo ostaje bez kiše, a evo kada počinje

U Srbiji će sutra biti umereno i potpuno oblačno, pre podne s kišom i lokalnim pljuskovima u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim, a posle podne mestimično i u zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije i najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ), najniža temperatura iznosiće od 9 do 14, najviša dnevna od 19 do 22 stepena, na severu Vojvodine i do 25 stepeni. U Vojvodini nakon sunčanog jutra, pre podne povećanje oblačnosti, posle podne umereno oblačno, osim na severu pokrajine gde će se zadržati sunčano vreme tokom celog dana, dok se slaba kiša očekuje posle podne ponegde u Sremu. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na severozapadu zemlje