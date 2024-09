Vremenska prognoza 19. septembar 2024.

Ciklon Boris koji se postepeno gasi iznad Tirenskog mora rubom će uticati i na vreme u Srbiji. Pre podne se kiša očekuje na jugu, a popodne i na zapadu i u centralnim predelima. Veći deo Vojvodina, biće pod uticajem visokog vazdušnog pritiska sa severa Evrope i tamo će biti sunčano. Nema bitnije promene u temperatura. Ujutru od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 25. U Beogradu umereno oblačno, popodne slaba kiša, temperatura do 22 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.09.2024. Četvrtak: Umereno i potpuno oblačno, pre podne sa kišom i lokalnim pljuskovima u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim, a posle podne mestimično i u zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. U Vojvodini nakon sunčanog jutra, pre podne povećanje oblačnosti, posle podne umereno oblačno, osim na severu pokrajine gde će se zadržati sunčano vreme tokom celog dana, dok se