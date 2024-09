Mali: Srbija ima jasan cilj, a to je EXPO 2027; Nikad veći budžet, povećavaju se plate prosvetarima FOTO

Izmene i dopune Zakona o budžetu za 2024. godinu danas će se naći pred Vladom Srbije, a od ponedeljka i pred poslanicima, najavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Takođe, dodao je da je reč o pozitivnom rebalansu kojim se, između ostalog, obezbeđuju veća sredstva za podsticanje nataliteta, poljoprivredu, zdravstvo, prosvetu. On je gostujući na RTS rekao da imamo pozitivne prihode i da zato radimo pozitivan rebalans budžeta za ovu godinu, a on je kako je naglasio i uvod za budžet za 2025. godinu koji će biti gotov do novembra. On je istakao da je cilj jasno postavljen – "Srbija 2027" sa prosečnim platama od 1.400 evra,