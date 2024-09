“Er Srbija” od danas dva puta nedeljno leti do Nice

Er Srbija je danas, letom JU250, nakon pet godina pauze ponovo uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Nice.

Do tog grada na jugoistoku Francuske, srpska nacionalna avio-kompanija leti dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom, a let traje oko dva sata, saopštila je Er Srbija. Prvi let Er Srbije svečano je dočekan na aerodromu Azurna obala Nica (NCE), drugom po veličini u Francuskoj, koji godišnje opsluži više od 14 miliona putnika. “Jedna od ključnih osobina našeg poslovanja jeste agilnost. Pažljivo pratimo dešavanja na tržištu i osluškujemo potrebe putnika. Kada je