Srbin koji je napadnut na Kosovu i Metohiji: Krenuli su na mene, bacili me dole, udarali i opljačkali

Dejan Radić, koji je pretučen i opljačkan oko ponoći u svojoj kući u Starom Gracku, rekao je da su ga napala trojica Albanaca naoružana drvenim palicama i da su mu oteli svu ušteđevinu.

Kako kaže, vezali su ga, maltretirali i opljačkali. Prema njegovim rečima, lavež psa ga je upozorio na dolazak nepoznatih ljudi, a kada je izašao ispred kuće, video tri osobe sa drvenim palicama. "Krenuli su na mene, bacili me dole i udarali. Posle su me uvukli u kuću, vezali me kablom i uzeli mi sve pare, 2.200 evra to što sam imao. Posle, kada su uzeli pare, ostavili su me tako i pobegli", ispričao je vidno potrešen Radić. U pomoć mu je, kako kaže, priskočio