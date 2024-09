Danas i sunce i kiša, a evo kada stiže razvedravanje: Temperatura do 24°C

Preporučujemo

U Vojvodini u četvrtak suvo vreme. U ostalim predelima umereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, od jutra u južnim i jugozapadnim, a od sredine dana i u ostalim predelima Srbije, osim u Vojvodini. Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevna od 20 na jugu do 24°C na severu Srbije. Vreme u Beogradu U Beogradu u četvrtak umereno do pretežno oblačno, posle podne sa kišom i